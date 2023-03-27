Вашингтон, на словах ратуя за свободу слова, на деле попирает суверенитет других стран и является главным диктатором мира, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете«.

«Лицемерно рассуждая о свободе выбора, США, которые сами себя назначили главным диктатором мира, на самом деле будут просто издеваться над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны», — сказал он, комментируя предстоящий «Саммит за демократию».

Патрушев обратил внимание, что это мероприятие, организуемое аппаратом Белого дома, «безусловно, проводится в рамках фактически стартовавшей президентской гонки США». По его мнению, саммит станет «очередным собранием в пользу мироустройства, где Вашингтон хочет вечно играть центральную роль, а инакомыслящим ожидаемо приклеят ярлык «недемократических государств».

«В очередной раз Штаты объявят себя защитником международного права, при этом обязательно заявят, что мир должен жить по их правилам. В адрес геополитических противников с трибуны озвучат заведомо лживые обвинения в военных преступлениях и коррупции, но, как обычно, закроют глаза на реальные акты геноцида и финансовые махинации, совершаемые с одобрения Белого дома», — предположил возможные итоги встречи секретарь Совбеза РФ.