Пассажиров рейса Сеул-Нанкин изолировали из-за подозрения на коронавирус

В общей сложности 94 пассажира рейса Сеул-Нанкин помещены на карантин после того, как у трех граждан Китая обнаружили высокую температуру, сообщило Центральное телевидение Китая.
Рейс OZ349 Сеул-Нанкин вылетел в 13.46 по местному времени 25 февраля, на борту самолета в общей сложности находились 166 пассажиров. Во время прохождения таможенного контроля в Нанкине у трех пассажиров, которые были гражданами Китая, выявили повышенную температуру, но истории поездок в Ухань у них нет.
Согласно установленным правилам, в случае наличия пассажира с температурой другие пассажиры, сидевшие на три ряда впереди и на три ряда позади от него, должны быть изолированы, таких на этом рейсе оказалось 94 человека.
| 2020-02-26T09:14:28+00:00 26 февраля 2020, 12:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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