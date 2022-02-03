Армянская сторона уже обсуждает практические вопросы строительства железной дороги из Ерасха в Горадиз. Об этом, как сообщает «Спутник-Армения», заявил на заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян.

Он напомнил, что накануне в Армению прибыли с рабочим визитом вице-премьер России Алексей Оверчук и глава РЖД Олег Белозеров, с ними встретился вице-премьер Армении Мгер Григорян.

«Мы близки к тому, чтобы заявить о первых результатах работы трехсторонней группы. Мы уже достигли договоренностей о том, чтобы участки железной дороги функционировали по законам тех стран, по которым они проходят», — заявил он.

Теперь обсуждаются техзадание для дороги, ее проектировка и начало строительства, а также его финансирование. Не нужно забегать вперед, но если такая динамика продолжится, можно будет в ближайшем будущем реализовать этот проект, добавил Пашинян.

В свою очередь, вице-премьер Мгер Григорян отметил, что правительство Армении усилит контакты с РЖД и ее дочерней организацией “Южно-Кавказская железная дорога” (оператор железных дорог Армении),

“РЖД — одна из самых серьезных организаций мира в своей отрасли, и мы считаем правильным, чтобы сотрудничество с оператором было тесным, с тем, чтобы железную дорогу можно было эксплуатировать сразу после окончания строительства», — отметил Григорян.