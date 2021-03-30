Пашинян подаст в отставку

Премьер Армении Никол Пашинян должен формально подать в отставку в период с 20 апреля по 5 мая для роспуска законодательного органа и проведения внеочередных парламентских выборов, запланированных на 20 июня.

Как передает РИА Новости, об этом заявил руководитель аппарата Пашиняна Арсен Торосян.

«Что касается сроков отставки премьера с целью последующего роспуска Национального собрания и проведения досрочных выборов, то Торосян указал период между 20 апреля и 5 мая. Этот срок предусмотрен законодательством», — пишет агентство.

Руководитель аппарата премьера сообщил, что предвыборный штаб правящей партии «Гражданский договор» возглавит министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян. Координировать работу штаба будут сам Торосян, министр окружающей среды Романос Петросян и главный советник премьера Араик Арутюнян.

На вопрос, является ли решение о проведении выборов бесповоротным, глава аппарата ответил положительно. По его словам, принято политическое решение, оно обсуждалось с парламентскими и некоторыми внепарламентскими силами, и проведение выборов исходит из интересов страны.

Ранее Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. 28 марта на встрече с жителями Армавирской области страны он заявил, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов.

Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера.

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских «Искандерах». Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, требуя отставки премьер-министра. Позднее они разобрали часть баррикад.