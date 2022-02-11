Премьер-министр Никол Пашинян подчеркивает, что заключение мирного соглашения с Азербайджаном и нормализация отношений с Турцией является одной из целей правительства Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом он сказал в ходе парламентского часа в Национальном собрании, отвечая на вопрос депутата Цовинар Варданян.

Варданян напомнила об объявленном Арменией обязательстве открыть эру мирного развития, в то же время Азербайджан регулярно объявляет о необходимости подписания мирного соглашения с Арменией. Она поинтересовалась мнением премьер-министра о заключении мирного договора.

По словам Пашиняна, с одной стороны в Армении и за ее пределами пытаются создать впечатление, что кто-то навязывает Армении повестку дня, с другой стороны, что Армения уклоняется от повестки. «Подписание мирного договора с Азербайджаном, нормализация отношений с Турцией и закрепление [всего этого] соответствующим документом, конечно, является целью нашего правительства, при этом такой была цель всех правительств Армении. Самой целью переговорного процесса по карабахскому вопросу было подписание мирного договора, это зафиксировано во всех документах. Готовы ли мы подписать мирное соглашение с Азербайджаном? Да», — сказал Пашинян.

На вопрос, готова ли Армения вести переговоры по этому мирному соглашению, он вновь дал положительный ответ. Премьер-министр заверил, что целью переговоров всегда было подписание мирного соглашения.

«Мы готовы к конкретному и предметному разговору», — сказал премьер-министр.

Ну, если он готов, то может Азербайджану стоит уже предпринять конкретные практические шаги в этом направлении? А то с Турцией у Армении диалог уже начался, прошла встреча в Москве, намечены переговоры в Вене, и со стороны создается ощущение будто нерешительность в нашей двусторонней ситуации проявляет именно руководство Азербайджана. Именно наша страна после войны считается победителем, значит инициатива за ней. Что мешает сторонам назначить спецпредставителей по подготовке мирного соглашения и избрать местом их постоянных встреч, скажем, Тбилиси – это и близко, и атмосфера дружелюбная для обеих сторон. Понятно, что в ходе встреч будет масса спорных моментов (прежде всего, по будущему Нагорного Карабаха), но надо же когда-то начинать разговор, всё-таки год с лишним минул после войны. А иначе неизменно у различных наблюдателей будут возникать подозрения, что это Москва противится прямому двустороннему диалогу между Баку и Ереваном, а азербайджанская сторона не смеет жестко воспротивиться этому, вот и тянется эта непонятная ситуация.

Ситуацию по просьбе # комментирует известный политолог, старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофиг Аббасов:

— Бесспорно, сейчас мы в каком-то смысле становимся свидетелями долгожданной развязки. Действительно, после войны прошло уже достаточно времени, чтобы определиться с будущим мирным сосуществованием. Армения, как можно заметить, пока еще остается в разобранном виде. Там есть большие трудности с централизацией власти, с единоначалием, и поэтому не вина Азербайджана в том, что долгожданный переход в сторону всеобъемлющего мира затягивается. Тут можно дать такое объяснение, что Армения перепробовала все альтернативы и теперь, когда ей уже стало понятно, что внешние силы — и ЕС, и Франция, и РФ, и даже те же США капитулируют в дипломатическом плане перед позицией Азербайджана, осознает, что отходных путей у нее не осталось.

И вот уже Пашинян озвучивает долгожданные мысли, связанные с подготовкой Еревана к предметному разговору по самым важным вопросам. Недавно Азербайджан предпринял шаг доброй воли, вернул в Армению 8-х диверсантов. И Ереван решил ответить. Пашинян дает весьма обнадеживающие сигналы. Он предложил Азербайджану восстановить наземное шоссейное сообщение между странами, выдвинул еще ряд инициатив.

При этом в Армении все еще сильны голоса реваншистов, которые продолжают выдвигать односторонние требования к Азербайджану.

Кто может представлять официальный Баку, когда придет пора организовать непосредственный диалог, двусторонний формат, как это уже началось между Ереваном и Анкарой? Этот вопрос целиком в компетенции президента Алиева. Потому что человек, на которого падет выбор, будет выполнять поручения именно главы государства. Это очень деликатная миссия, и безусловно там всё будет не так просто. Там результат достигается, что называется, по чайной ложке, и к этому надо быть готовым. То есть, у этого человека должны быть крепкие нервы, большая маневренность, гибкость и, самое главное, способность к преодолению трудных ситуаций.

Пашинян понимает, что прошлая эпоха закончилась, и чем быстрее ему удастся вырваться из пут влияния диаспоры и Армянской церкви, тем быстрее его правительство выйдет на дорогу прямого сотрудничества с Азербайджаном.

Не все гладко с отношением к Армении и с азербайджанской стороны, но дипломатия должна быть выше эмоций, она разрабатывает и решает вопросы на долгую перспективу. То есть сейчас не время руководствоваться какими-то интригами, чувством мести и т. д. Вопросы гуманитарного характера должны сейчас сыграть профилирующую роль. Я в это верю, и думаю, что если не будет форс-мажоров, процесс пойдет в обнадеживающем и конструктивном направлении.