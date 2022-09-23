Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов будет подписать мирный договор с Азербайджаном при условии взаимного признания территориальной целостности. Об этом сообщает ТАСС.

«Если бы Азербайджан признал территориальную целостность Армении не только теоретически, но конкретно, я имею в виду территориальную целостность нашей международно признанной территории, площадь которой составляет 29,8 тыс. квадратных километров, то это будет означать, что мы сможем подписать мирное соглашение», — сказал Пашинян. При этом в случае непризнания целостности Армении Баку, по его словам, будет предъявлять новые претензии на территории под предлогом демаркации.

Кроме того, Пашинян заверил, что Армения готова открыть дороги для Азербайджана в рамках своего национального законодательства.