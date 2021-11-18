Предложения министерства обороны России по началу подготовительного этапа демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы приемлемы для Еревана. Как сообщает ТАСС, об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«С мая Россия внесла три предложения по демаркации и делимитации границ Армении и Азербайджана. Все три предложения были приемлемы для нас. После моего вчерашнего заявления Минобороны РФ внесло предложения по подготовительному этапу демаркации и делимитации. Хочу еще раз подтвердить, что эти предложения для нас приемлемы», — отметил он.