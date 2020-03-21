PAŞA Bank перечислил 500 тысяч в Фонд борьбы с коронавирусом

Ведущий корпоративный банк Азербайджана PAŞA Bank присоединился к превентивным мероприятиям, проводимым в Азербайджане в рамках борьбы с пандемией COVİD-19. Руководствуясь высшими ценностями и корпоративной социальной ответственностью, PAŞA Bank перечислил 500 тысяч манатов в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом, созданный в соответствии с указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.

Этой инициативой банк внес свой вклад в поддержку бизнес-среды страны, которая может столкнуться с экономическими потерями в сложившейся ситуации.

Шаги, предпринятые банком в текущей ситуации, этим не ограничиваются. Учитывая временные трудности, с которыми столкнулись некоторые клиенты, PAŞA Bank снизил до 0,2% комиссию за денежные переводы для клиентов, которые ведут торговые операции с Китаем.

Также PAŞA Bank предлагает широкий спектр онлайн-продуктов и услуг для обеспечения устойчивого развития бизнеса своих клиентов.

Клиенты банка смогут осуществлять все платежи, включая выплату кредитов, в онлайн-режиме. Также клиентам предоставляется возможность в онлайн-режиме присоединиться к программе зарплаты Банка, а также заказать POS-терминал или Smart-кассу. Доставка этих продуктов осуществляется в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабмине.

| 2020-03-21T15:05:08+00:00 21 марта 2020, 14:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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