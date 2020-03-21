PAŞA Bank перечислил 500 тысяч в Фонд борьбы с коронавирусом

Ведущий корпоративный банк Азербайджана PAŞA Bank присоединился к превентивным мероприятиям, проводимым в Азербайджане в рамках борьбы с пандемией COVİD-19. Руководствуясь высшими ценностями и корпоративной социальной ответственностью, PAŞA Bank перечислил 500 тысяч манатов в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом, созданный в соответствии с указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.

Этой инициативой банк внес свой вклад в поддержку бизнес-среды страны, которая может столкнуться с экономическими потерями в сложившейся ситуации.

Шаги, предпринятые банком в текущей ситуации, этим не ограничиваются. Учитывая временные трудности, с которыми столкнулись некоторые клиенты, PAŞA Bank снизил до 0,2% комиссию за денежные переводы для клиентов, которые ведут торговые операции с Китаем.

Также PAŞA Bank предлагает широкий спектр онлайн-продуктов и услуг для обеспечения устойчивого развития бизнеса своих клиентов.