Партия-лидер на выборах в парламент Кыргызстана готова к повторному голосованию

Лидирующая на выборах в парламент Кыргызстана политическая партия «Биримдик» готова пойти на повторное голосование, сообщили во вторник в штабе политорганизации.

«Политическая партия «Биримдик» готова пойти на повторные выборы депутатов парламента Кыргызстана в случае их объявления. «Биримдик» призывает к этому и другие партии, преодолевшие 7% барьер», — сообщил представитель партии.

По предварительным данным на 20:00, после ручного подсчета итогов голосования, партия «Биримдик», в которой состоит родной брат действующего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова Асылбек Жээнбеков, набрала 25,98%.

В понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана в Бишкеке начались столкновения. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах.