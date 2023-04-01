Глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби заявил, что с 1 мая возобновится движение паромов через Черное море по маршруту Сочи — Трабзон спустя перерыв в девять лет. Об этом сообщает Aksam.

«Наша работа по этому вопросу дала положительные результаты, и мы достигли договоренностей. Мы подпишем контракты 6 апреля. Мы запустим паром на 300 человек между Сочи и Трабзоном», — сказал Челеби.

По его словам, паром будет вмещать 200 автомобилей, шесть автобусов и 12 контейнеров.

Паромы между Сочи и Трабзоном курсировали с 1992 по 2014 год. Паром ходил раз в неделю. Время пути составляло около 12 часов. Также между двумя городами курсировало быстроходное судно типа «Комета», оно шло около пяти часов.