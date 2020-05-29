Парламент Венесуэлы признал Хуана Гуайдо своим председателем

Национальная ассамблея Венесуэлы, в которой доминируют представители оппозиции, отвергла постановление Верховного суда страны, лишившего лидера оппозиции Хуана Гуайдо полномочий председателя парламента. Депутаты ассамблеи назвали постановление суда незаконным, поскольку судьи, по их мнению, лишены «независимости, автономии и объективности». После этого Гуайдо заявил, что продолжит исполнять обязанности спикера Национальной ассамблеи.

Верховный суд Венесуэлы 26 мая признал спикером парламента соперника Гуайдо — Луиса Парру, посчитав его притязания на эту должность законными. Членов Верховного суда считают лояльными президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, который с начала 2019 года вовлечен в ожесточенную борьбу за власть против Хуана Гуайдо.

Луис Парра провозгласил себя председателем Национальной ассамблеи в январе. Во время его избрания ни Хуана Гуайдо, ни других оппозиционных политиков не пустили в здание парламента. Гуайдо назвал Парру «пособником диктатуры». С января Парра и Гуайдо проводят параллельные парламентские заседания со своими сторонниками. (DW)