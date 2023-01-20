Парламент Исламской Республики Иран собирается признать армии стран Евросоюза террористическими организациями, заявил член президиума иранского парламента Ахмад Надери. Его цитирует иранское агентство ISNA.

Отмечается, что соответствующее решение парламент может вынести в ответ на аналогичное признание Европейским союзом Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана террористической организацией.

«Этот проект будет распространяться на все страны-члены ЕС, а также принадлежащие им вооруженные силы, их организации и институты, которые внесут КСИР в список террористических организаций», — приводит слова Надери издание.