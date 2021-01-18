Парламент Франции отказался одобрить запрет на ношение платков

Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции) отказалась одобрить инициативу депутатов правящей партии запретить ношение платков в общественных местах девочкам до 18 лет, передает агентство «Анадолу».

Специальный комитет Национального собрания обсудил законопроект, известный как «Закон против исламского сепаратизма» и переименованный позже на «Укрепление республиканских ценностей».

Документ был подготовлен депутатами правящей партии Орор Берже и Жана-Батиста Моро и предполагает запрет на ношение девочками в возрасте до 18 лет платков в общественных местах и ​​»одежды, которая показывает, что мужчины выше женщин».

Комитет признал указанные статьи «экстремистскими» и не одобрил их включение в законопроект.