Известный азербайджанский режиссер, участник легендарной команды КВН «Парни из Баку» Джавид Имамвердиев назначен на должность главного режиссера Азербайджанского государственного академического музыкального театра.

Как сообщили # в театре, соответсвующее распоряжение подписал министр культуры Анар Керимов. А директор театра,

заслуженный деятель Азербайджана Алигисмет Лалаев сообщил эту новость коллективу театра на онлайн-встрече на платформе Zoom.

Лалаев подчеркнул, что, несмотря на все трудности, вызванные пандемией, творческий коллектив театра усиленно работает над новыми проектами, и выразил уверенность в том, что творческий путь театра под руководством Имамвердиева будет продолжен с новыми успехами и мотивацией.

В свою очередь, Джавид Имамвердиев расценил свое назначение как пример доверия, признавшись, что все это накладывает на него еще большую ответственность:

«Обещаю оправдать это доверие и приложить все усилия в нашей команде. Ошущаю себя очень счастливым человеком и частью семьи замечательного театра.

За последний год работы здесь я ощутил внимание и заботу руководства театра в отношении всего коллектива. Я также верю, что буду придерживаться этих принципов и успешно продолжу свою миссию», — сказал он.

Джавид Имамвердиев родился 28 июня 1972 года в Баку. В 1994 году окончил филологический факультет Бакинского государственного университета, а затем Высшие режиссерские курсы в Москве.

В 2007-2020 годах работал режиссером и художественным руководителем Студии документальных фильмов Yaddaş при Министерстве культуры Азербайджана.

Как сценарист и режиссер принимал участие в различных юбилеях, творческих вечерах и концертных программах, церемониях открытия многих международных кинофестивалей в нашей стране, в том числе Международного кинофестиваля Восток-Запад и др.

С 1996 года по сей день Д.Имамвердиев является президентом Бакинского Клуба авторской песни.