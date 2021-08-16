Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио решили отказаться от допуска зрителей на соревнования. Об этом в понедельник сообщило агентство Киодо со ссылкой на источник в оргкомитете Игр.

Ожидается, что в ближайшее время об этом будет официально объявлено на совместном заседании представителей правительства Японии, администрации Токио, оргкомитета Игр и Международного паралимпийского комитета.

Ранее сообщалось, что болельщики могут быть допущены на соревнования в центральной префектуре Сидзуока при условии частичной заполняемости спортивных объектов. При этом предполагалось, что в Токио и соседних префектурах Тиба и Сайтама мероприятия Паралимпиады пройдут без зрителей из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

13 августа в Японии был зафиксирован очередной суточный максимум заражений коронавирусом — 20 293 случая. В этот же день соответствующий антирекорд был обновлен и в Токио — 5 773 случая.