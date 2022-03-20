Папа Римский Франциск сегодня на площади Святого Петра в Ватикане снова помолился за мир в Украине и подчеркнул, что нападение России на Украину – это святотатство, не имеющее оправдания.

Об этом сообщает Vatican news. Также Папа обратился к мировому сообществу и призвал приложить усилия для прекращения кровопролития.

«Не прекращается, к сожалению, полная насилия агрессия против Украины, бессмысленное кровопролитие, где каждый день совершается опустошение и жестокость. Нет оправдания для этого. Умоляю всех деятелей международного сообщества по-настоящему прилагать усилия для того, чтобы прекратить эту отвратительную войну», — заявил понтифик.

Он отметил, что в Украине и на этой неделе ракеты и бомбы падали на гражданских, пожилых людей, детей, беременных матерей.

«Я ходил навестить раненых детей в Риме. У одного нет руки, другой – с раненой головой… Невинные дети», — подчеркнул Папа Римский.

Также понтифик вспомнил украинских беженцах, которые вынуждены покидать свои дома и бежать от ужасов войны.

«Я чувствую огромную боль за тех, которые не могут бежать. Многие дедушки и бабушки, больные и убогие, далеко от своих родственников, немало детей и беспомощных людей остаются умирать под бомбами, не имея возможности получить помощь и найти защиту даже в укрытиях», — отметил он.

«Все это – бесчеловечное, более того, это святотатство, ибо выступает против сакральности человеческой жизни, прежде всего, против беззащитной человеческой жизни, которую следует уважать и защищать, а не истреблять. Не забывайте: это бесчеловечная и святотатская жестокость», — сказал Франциск.