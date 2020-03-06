Папа Римский принял отставку проходившего по делу о педофилии кардинала

Папа Римский Франциск принял отставку французского кардинала Лионского Филиппа Барбарена, который проходил по делу о педофилии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

Стоит отметить, что год назад Франциск не принял отставку Барбарена.

Ранее понтифик принял отставку кардинала Рикардо Эссати Андрелло, являющегося фигурантом расследования о сокрытии случаев педофилии среди священников.

В 2019 году лионовский исправительный суд приговорил одного влиятельного кардинала за то, что он скрывал сведения о фактах педофилии. Сам судебный процесс по делу о сокрытии фактов педофилии в церкви в 1970-1980-х годах начался в январе 2019 года.