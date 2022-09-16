Папа Римский Франциск допускает, что использование оружия в целях самозащиты может быть морально оправдано, но не ведет к миру. Как он заявил в четверг на пресс-конференции по пути из Казахстана, на «весах моральности» должны взвешиваться причины.

«Это политическое решение, которое может быть принято с моральной точки зрения, на условии моральности, этих условий много и о них можно говорить. Но [оно] аморальное, если есть намерение спровоцировать еще большую войну, продавать оружие или избавляться от оружия, которое больше не нужно. Причины в таких случаях определяют моральность такого акта. Защищаться законно. Есть выражение «любовь к родине»: если не защищаешь что-то, значит ты это не любишь, а если защищаешь, значит любишь», — сказал понтифик.

По его мнению, нужно размышлять над концепцией «справедливой войны». «Все говорят о мире, на протяжении 70 лет в ООН говорят о мире, но в этот момент сколько идет войн?» — отметил Франциск, приведя в пример события на Украине, конфликт между Азербайджаном и Арменией, в Сирии, между Эритреей и Эфиопией, а также в Мьянме «со страдающим народом рохинджа, который вынужден скитаться».

Понтифик признал право на защиту, но только когда это необходимо.

Он добавил, что «производство оружия — это согласие на убийство», а «если не производить в течение года оружие, то можно решить проблему голода».

«Война сама по себе — это чистый ужас, но мы сейчас дышим этим. Такое впечатление, что если нет войны, то нет и жизни», — заключил Франциск.