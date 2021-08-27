В рамках Первого Международного Бакинского Фестиваля уличной фотографии

Baku Street Photography Festival (BSPF) в Баку состоится выставка и вечер памяти, посвященные известному азербайжанскому фотографу Фариду Хайрулину (1947-2020 гг.).

Прославленный фотожурналист, один из лучших фотомастеров, Заслуженный деятель культуры Азербайджана внес весомый вклад в историю современного Азербайджана, создавая фотохронику важнейших событий. Фарид Хайрулин снимал первую Карабахскую войну, посетил в качестве фоторепортера самые горячие точки Карабаха, работал в городах Шуша, Ханкенди, Агдам, Ходжалы. Он был одним из немногих азербайджанских репортеров, снимавших на камеру трагедию 20 января. Фарид Хайрулин сотрудничал со многими мировыми агенствами, в том числе ТАСС и Reuters.

Он — автор ряда книг и изданий, его работы иллюстрируют многие художественные и исторические издания, среди которых «Азербайджан — мой щедрый край», «Шах-Дениз», «Современная азербайджанская архитектура», «Ходжалинский геноцид» и др, красуются на столичных биллбордах, регулярно появляются на страницах СМИ.

Хайрулин всегда находился в центре интересных и увлекательных мероприятий, готовил фотоотчеты о многочисленных зарубежных поездках, освещал важные международные события во многих странах мира.

Фотограф регулярно знакомил с помощью своих работ мир с успехами Азербайджана, его персональные выставки прошли во многих странах, включая Россию, Марокко, Китай, Иран, Швейцарию, Германию, Кубу и Мексику.

Сегодня работы Фарида Хайрули украшают государственные и частные галереи во многих крупных странах мира. Его экологическая серия «Плата за нефть» стала первым произведением фотоискусства, попавшим в музей при департаменте экологии МИД Великобритании — прежде там экспонировалась лишь живопись.

Как сообщает #, выставка, посвященная памяти мэтра состоится в комплексе Дворец Ширваншахов с 30 августа по 5 сентября. В экспозиции будет представлено более 40 работ из личной коллекции фотографа. Мероприятие проводится при совместной поддержке Государственного историко-архитектурного заповедника Ичери Шехер, Музейного центра Ичери Шехер, Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку, а также Музейного центра при Министерстве культуры Азербайджана.

Вход на выставку будет платный: для взрослых сумма оплаты составит

2 AZN, для детей — 0.20 AZN.

В ходе выставки 30 августа состоится вечер памяти, посвященный фотографу. Коллеги, друзья и члены семьи Фарида Хайрулина поделятся своими воспоминаниями о нем.