Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила резолюцию, поддерживающую вступление Финляндии и Швеции в НАТО, сообщила газета The Hill.

Согласно сообщению, резолюция была одобрена 394 голосами «за». «Против» высказались 18 законодателей.

Документ выражает поддержку решению Финляндии и Швеции вступить в НАТО и призывает государства-члены Североатлантического альянса официально поддержать их вступление.

Финляндия и Швеция официально станут членами НАТО после ратификации всеми государствами-членами протоколов о присоединении.