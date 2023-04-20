В Киеве объявили воздушную тревогу из-за падения американского космического спутника.

Вечером 19 апреля в небе над Киевом произошла яркая вспышка. Власти объявили в городе и окрестностях воздушную тревогу.

Позже глава Киевской военной администрации Сергей Попко объяснил, что вспышка в небе произошла из-за падения спутника NASA.

«Около 22:00 часов в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA. Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков, была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала», — говорится в заявлении Попко.

В НАСА на запрос РИА Новости опровергли слухи о падении американского спутника над Киевом.

Падение 270-килограммового спутника на Землю было ожидаемым, в NASA об этом сообщили еще 17 апреля. Однако место его приземления не уточнялось. Спутник Rhessi находился в космосе больше 20 лет для наблюдения за солнечными вспышками. Он помогал ученым понять, как создаются такие мощные всплески энергии. В 2018 году спутник вывели из эксплуатации. (moscowtimes.ru)