В Доме-музее братьев Нобель в Баку (Villa Petrolea) состоялось мероприятие, приуроченное к Нобелевской неделе, являющейся традиционным и главным торжеством декабря в Стокгольме.

Гостей встречал новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеция в Азербайджане Тобиас Лоренцсон, который, напомним, сменил на этом посту своего коллегу Кристиана Камилла.

После Азербайджана К.Камилл отправился продолжать свою дипломатическую миссию в Индию.

Официальная часть мероприятия получилась насыщенной и интересной. С интерактивным докладом о деятельности братьев Нобель с акцентом на Азербайджан выступил Пер Йоханссон, швед, проживающий в Баку уже более 20 лет.

История о том, как Людвиг, Роберт и Альфред основали в нашем городе первую иностранную нефтедобывающую компанию, знакома каждому бакинцу, но всякий раз, переслушивая ее от интересных спикеров, узнаешь неизвестные доселе факты и испытываешь чувство гордости, что великая шведская история Нобель начиналась в Азербайджане.

Не случайно Дом-музей братьев Нобель в Баку – это первый музей этой семьи за пределами Швеции. Здесь собраны предметы быта и интерьера, которыми пользовалась семья Нобель. Часть этих предметов была приобретена на мировых аукционах, а другая — украшена ценными экспонатами, приобретенными ныне покойным Тогрулом Багировым, президентом московского международного нефтяного клуба, председателем Бакинского Фонда наследия Нобелей.

Завершила официальную часть вечера педагог университета ADA Шафаг Мехралиева, которая в этом году впервые представляла Азербайджан на Саммите Учителей Нобелевской премии.

В интервью # она призналась, что для нее было огромной честью принимать участие в этом событии, наравне с представителями из 40 стран:

«Тема саммита — «Одна планета-учителя во имя изменений» была хорошим напоминанием о том, что проблемы, стоящие перед разными странами в современном мире, практически невозможно решить изолированно. Мы все с возрастающей скоростью зависим друг от друга. Учителя должны воспитывать следующее поколение, которое осознает это, понимает взаимосвязанность процессов и строит свою деятельность на сохранение нашей планеты в условиях начавшейся экологической рецессии», — заявила Ш.Мехралиева.

Она подчеркнула, что участие в саммите дало ей возможность ознакомить своих коллег с наследием Нобелевской семьи в Азербайджане:

«Для многих эта была совершенно новая информация. Я напомнила, что часть фондов, выделенных Альфредом Нобелем для зарождения самой высокой премии научного мира, была заработана семьей на нефтепромыслах Азербайджана», — отметила Мехралиева.

Вечер завершился фуршетом и общением гостей в неформальной обстановке.