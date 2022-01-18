В зале камерной и органной музыки в Баку состоялся Рождественский концерт, организованный Русским Домом в Баку совместно с храмом святого Архангела Михаила при поддержке Азербайджанской Государственной Академической Филармонии им. М.Магомаева.

В исполнении хора храма святого Архангела Михаила под управлением Кристины Эфендиевой была представлена праздничная программа, исполнены народные песни и произведения различных авторов, — С.Дегтярева, М.Азовских, Ф.Грубера и др.

Среди зрителей были посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, посол Швеции Кристиан Камилл, посол Австрии в Азербайджане Александр Баерл и другие официальные лица.

В интервью # настоятель бакинского храма Святого архангела Михаила, протоирей отец Мефодий (Эфендиев) рассказал о традициях рождественских концертов в Баку, напомнив, что первый концерт прошел в 1994 году по предложению лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, после чего концерты стали проходить в нашей столице ежегодно, за исключением 2021 года, в период строго карантина, вызванного пандемией Covid-19.

Отец Мефодий подчеркнул, что бакинцы с большим интересом приходят на Рождественские концерты, ждут их, и часто бывает так, что переполненный зал не может вместить всех желающих. По этой причине, начиная с 2015 года концерты стали проходить в Азгосфилармонии, вместимость зала которого позволила приглашать большее количество людей. И даже там зал часто был забит до отказа — многие люди были готовые стоять на ногах, лишь бы принять участие в этом празднике музыки.

«Рождественские концерты в Баку всегда отличились объемностью. В программе звучат не только богослужебные или церковные произведения, но и светская музыка в исполнении солистов, национальные азербайджанские песни, русский народный фольклер», — рассказывает настоятель бакинского храма.

Говоря о нашей знаменитой модели мультикультурализма, отец Мефодий подчеркнул, что в Азербайджане люди не делят себя на религиозные группы:

«Все люди живут вместе, дружно, и никто не спрашивает, кто ты – мусульманин, христианин или иудей. Для каждого из носителей тех или иных религиозных взглядов важно одно – какой ты человек и можно ли тебе доверять. По особой милости Божьей все народы, которые населяю нашу страну, все представители религий, на протяжении многих веков жили бок о бок», — сказал он.

Солист хора Сируз Аскеров рассказывает #, что поет в хоре уже 8 лет:

«Петь в хоре — это особое счастье, ни с чем несравнимая полифония и гармония голосов. Это непередаваемое чувство. На таких крупных концертах мы всегда чувствуем энергию зала. Многие могут подумать, что нельзя выкрикивать «браво», но это не так – публика и на «бис» вызывает, и аплодирует по много раз, и без восторженных возгласов не обходится», — говорит исполнитель.