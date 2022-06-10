Сербский президент Александр Вучич заявил, что в ходе своего визита в Балканские страны канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Сербии ввести санкции в отношении России. Об этом сообщает Bietigheimer zeitung.

По словам германского канцлера, у ЕС есть общая линия в отношении других стран, в том числе и России, и те государства, которые планируют присоединиться к союзу, должны учитывать ее.

Также политик назвал условием для вступления Сербии и частично признанной республики Косово в ЕС взаимное признание друг друга.

22 сентября 2009 года Сербия подала заявку на вступление в ЕС. В 2012 году Сербия получила официальный статус страны-кандидата на вступление. Косово все еще не имеет статус официального кандидата, но заявляет о намерении подать заявку.

По мнению президента Сербии Александра Вучича, евроинтеграция отвечает интересам Белграда, но вряд ли стоит ожидать прогресса на этом направлении в ближайшее время. (gazeta.ru)