Особый карантинный режим может быть продлен еще на две недели

«Деятельность Оперативного штаба при Кабинете министров находится под особым контролем и вниманием президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой».

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, коронавирус — это война, и она продолжается: «До 5 июля был введен усиленный карантинный режим. Есть мнения и рекомендации о продлении карантинного режима на 2 недели. Об этом будет дана информация».