Бывший глава МВД и Минфина Соединенного Королевства Саджид Джавид станет новым руководителем британского Минздрава после громкой отставки предыдущего министра.

Об этом сообщила в субботу вечером вещательная корпорация Би-би-си, передает ТАСС.

Ранее о своей отставке с поста министра здравоохранения и социальных дел королевства объявил Мэтт Хэнкок, которого уличили в том, что он нарушал правила социального дистанцирования, встречаясь с любовницей. В письме на имя главы британского правительства Бориса Джонсона Хэнкок признал, что не оправдал доверия общественности, добавив, что не может допустить, чтобы его «личная жизнь отвлекала внимание от главной цели — выхода из кризиса», вызванного пандемией.

Как и Хэнкок, в 2018 году Джавид претендовал на пост главы Консервативной партии, уступив в борьбе нынешнему главе правительства. По собственному признанию, Джавид — «непрактикующий мусульманин», выходец из семьи бедных пакистанских иммигрантов, закончивший государственную, а не частную школу и не самый престижный университет. Математические способности, интерес к экономике и упорство помогли ему сделать головокружительную карьеру финансиста и банкира, которую он затем сменил на путь политика, получив престижный портфель главы МВД в апреле 2018 года во время премьерства Терезы Мэй.

Карьера Джавида продолжала идти в гору и при Джонсоне, назначившего его главой Минфина после избрания главой партии тори, однако в феврале 2020 года министр потерял должность в ходе перестановок в кабмине. Сообщалось, что Джавиду, который был верным сторонником Джонсона, предлагали сохранить пост, если он избавится от своих ближайших помощников, однако он на это не согласился. Бывший главный советник Джонсона Доминик Каммингс, уволенный премьером в ноябре прошлого года, заявлял, что лично добился смещения Джавида, считая его самого и его команду недостаточно квалифицированными для того, чтобы руководить Минфином.

В роли рядового парламентария Джавид периодически выступал с критикой правительственных инициатив, однако в последнее время последовательно поддерживал шаги Джонсона.