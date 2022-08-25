Сегодня, 25 августа, в Стамбуле прошла церемония жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Группа А: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».

Группа B: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».

Группа С: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория».

Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».

Группа E: «Милан», «Челси», «РБ Зальцбург», «Динамо» (Загреб).

Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтер», «Селтик».

Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» (Дортмунд), «Копенгаген».

Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби».

На групповом этапе каждая из команд проведет по шесть матчей — три дома и три на выезде. Стадия продлится с 6 сентября по 2 ноября.

Финал турнира состоится в столице Турции на «Олимпийском стадионе Ататюрка».

Победителем предыдущего розыгрыша главного клубного турнира Европы стал мадридский «Реал», победивший в финале «Ливерпуль» (1:0).

(«Газета.Ru»)