Определен календарь матчей сборной Азербайджана в Лиге Наций

Определен календарь матчей сборной Азербайджана по футболу в рамках группового этапа дивизиона С  Лиги Наций.

Как передает Apasport.az, сборная Азербайджана, попавшая в группу 1 в лиге С, определилась с соперниками. Сборная в сентябре-ноябре сыграет в целом 6 матчей (гостевых и домашних) со сборными Люксембурга, Кипра и Черногории. 

5 сентября

18:00. Азербайджан – Люксембург
8 сентября
20:45. Кипр – Азербайджан
9 октября
20:45. Черногория – Азербайджан
12 октября
18:00. Азербайджан – Кипр
12 ноября
18:00. Азербайджан – Черногория
15 ноября
20:45. Люксембург – Азербайджан

Время игр указано по центрально-европейскому времени.

| 2020-03-04T09:43:41+00:00 4 марта 2020, 11:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss