Определен календарь матчей сборной Азербайджана в Лиге Наций

Определен календарь матчей сборной Азербайджана по футболу в рамках группового этапа дивизиона С Лиги Наций.
Как передает Apasport.az, сборная Азербайджана, попавшая в группу 1 в лиге С, определилась с соперниками. Сборная в сентябре-ноябре сыграет в целом 6 матчей (гостевых и домашних) со сборными Люксембурга, Кипра и Черногории.
5 сентября
18:00. Азербайджан – Люксембург
8 сентября
20:45. Кипр – Азербайджан
9 октября
20:45. Черногория – Азербайджан
12 октября
18:00. Азербайджан – Кипр
12 ноября
18:00. Азербайджан – Черногория
15 ноября
20:45. Люксембург – Азербайджан
Время игр указано по центрально-европейскому времени.