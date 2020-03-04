Определен календарь матчей сборной Азербайджана в Лиге Наций

Определен календарь матчей сборной Азербайджана по футболу в рамках группового этапа дивизиона С Лиги Наций.

Как передает Apasport.az, сборная Азербайджана, попавшая в группу 1 в лиге С, определилась с соперниками. Сборная в сентябре-ноябре сыграет в целом 6 матчей (гостевых и домашних) со сборными Люксембурга, Кипра и Черногории.

5 сентября

18:00. Азербайджан – Люксембург

8 сентября

20:45. Кипр – Азербайджан

9 октября

20:45. Черногория – Азербайджан

12 октября

18:00. Азербайджан – Кипр

12 ноября

18:00. Азербайджан – Черногория

15 ноября

20:45. Люксембург – Азербайджан

Время игр указано по центрально-европейскому времени.