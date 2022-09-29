В Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение», основанная в 2001 году Михаилом Саакашвили, официально внесла на рассмотрение парламента законопроект «О налоге за оккупацию» Абхазии и Южной Осетии.

По мнению инициаторов законопроекта, все россияне, приезжающие в страну либо уже находящиеся в Грузии в качестве туристов, обязаны заплатить в государственную казну 1000 лари (около $350). В противном случае гражданин России не сможет пересечь границу, в том числе через КПП «Верхний Ларс – Казбеги» на сухопутном участке российско-грузинской границы. Если же он уже находится в стране, он может быть выдворен – хотя грузинское законодательство и предусматривает годичный безвизовый режим для туристов, в том числе из России.

Источники в правящей партии «Грузинская мечта» пока не комментируют законопроект, но намекают, что он вряд ли будет принят. Правительство Ираклия Гарибашвили часто указывает на двузначные цифры экономического роста и даже не скрывает, что этот рост во многом обеспечен именно большим потоком туристов из России.

Кроме того, премьер Гарибашвили неоднократно подчёркивал суть политики Тбилиси в условиях войны в Украине: «Грузия не присоединится к антироссийским санкциям и не допустит открытия «второго фронта» против России». Кроме того, Грузия взяла на себя обязательства перед ЕС не допускать дискриминации в любой форме – а в предложенном законопроекте ряд правозащитных НКО усмотрели признаки дискриминации. (svoboda.org)