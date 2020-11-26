Оппозиция в Армении хочет добиться отмены военного положения

Сегодня оппозиционные депутаты армянского парламента планируют созвать внеочередное заседание Национального собрания для обсуждения вопроса об отмене военного положения, введенного в стране с 27 сентября из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Как передает РИА Новости, на сайте законодательного органа отмечается, что внеочередное заседание созывается в 11.00 (бакинское время) по инициативе депутатов.

Отмена военного положения позволит оппозиции инициировать процесс отставки премьера и беспрепятственно проводить акции протеста — во время военного положения это запрещено. Оппозиция добивается ухода главы правительства Никола Пашиняна, обвиняя его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

| 2020-11-26T09:46:21+04:00 26 ноября 2020, 10:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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