Ветреной погодой в Баку никого не удивишь, город ветров как-никак. Но любой сильный ветер в нашем городе сопряжен с риском, как для имущества, так и здоровья, а то и жизни. МЧС в такие дни рекомендует не выходить из дома без особой необходимости, держаться подальше от зданий, рекламных щитов и т.д. Но понятно, что эти рекомендации не выполнимы, кому-то надо на работу, кому-то на учебу, кому-то по важным делам, и остается надеяться только на везение.

Одна из угроз при сильном ветре – деревья. Во время последнего сильного порывистого ветра 10 ноября упало более 90 деревьев, и был нанесен ущерб 10 автомобилям.

Выяснилось также, что в этот день дерево упало на мать рэпера Парвиза Исагова, известного под псевдонимом PRoMete, что стало причиной тяжелой травмы. Он сообщил об этом в соцсетях. Инцидент произошел, когда женщина общалась с соседками во дворе дома на улице Мирали Сеидова Ясамальского района. Увидев, что начался ветер, они решили пойти домой. В этот момент из-за порыва ветра на женщину упало дерево. Травма была настолько серьезной, что ей ампутировали ногу.

«Через несколько часов после инцидента поваленное дерево убрали со двора. Отмечу, что жители нашего дома неоднократно обращались в соответствующие органы в связи с этим деревом, но ответа так и не получили. Я обратился в прокуратуру Ясамальского района. Уверен, что этот вопрос будет расследован, и виновные понесут наказание», – сказал рэпер. В прокуратуре Ясамальского района по данному факту проводится расследование.

Такая погода в Баку будет еще не раз, а это значит, что возможны новые жертвы. В чем причина того, что каждый раз при сильном ветре наблюдается «падеж» большого количества деревьев, и что необходимо предпринять, чтобы избежать трагедий по их вине в будущем?

Глава Национального центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов отметил в беседе с #, что есть деревья, у которых корни прорастают не в вглубь и именно они чаще всего страдают от сильного ветра.

«Проблема в том, что были посажены не те деревья. Например, у ели корни вглубь не идут. Абшеронский полуостров довольно молодой и это надо учитывать, а именно состав почвы, ее плотность. Необходимо сажать деревья, которые не будут очень высокими, будут больше расти вширь. Падают, как правило, высокие деревья. Специальные службы должны исправно и вовремя следить за состоянием деревьев, среди которых могут быть больные, еле держащиеся. Но должного контроля нет», – сказал эколог.

Нет, как показал произошедший инцидент, приведший к ампутации конечности у жительницы столицы, и своевременной реакции ответственных структур на обращения граждан в связи с опасными деревьями.

Председатель экологической организации «Устойчивое развитие» Фикрет Джафаров в свою очередь заявил, что когда в советское время было принято решение об озеленении Баку, неправильно были выбраны породы деревьев для посадки. В городе очень много тополей, а они, во-первых, очень хрупкие, во-вторых, подвержены гниению и корни у них не уходят глубоко в землю, что важно, особенно в условиях Абшерона. Есть и другие хрупкие деревья, не подходящие для наших условий. «Зеленое» хозяйство столицы, как считает эколог, должно было принять решение о том, чтобы такие деревья либо заменить на более подходящие породы, либо провести глубокое омоложение, то есть оставить короткий ствол — максимум 2-2,5 метра. В этом случае новые ветки будут тонкими и не такими опасными, как старые.

По его словам, сейчас в озеленении используются в первую очередь современные декоративные деревья. В центральных парках на аллеях сажают, например, чинары, акации, вечнозеленые, красиво выглядящие деревья.

Учитывая произошедшее 10 ноября, как говорит Джафаров, необходимо провести инвентаризацию всех зеленых насаждений города, чтобы выявить старые, гнилые деревья, которые представляют угрозу, и на основании этого мониторинга провести в зимний период их замену, либо омоложение.