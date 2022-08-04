ООН организует миссию для установления фактов в связи с ударом по исправительной колонии в Еленовке на территории самопровозглашённой «ДНР». Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

Колонию обстреляли 29 июля. В результате погибли более 50 из 193 украинских военнопленных, в том числе военнослужащие полка «Азов», державшие оборону «Азовстали» в Мариуполе.

С просьбой о проведении расследования обращались и Украина, и Россия, отметил Гутерриш. Техническое задание для миссии находится на стадии подготовки. Оно будет согласовано с Киевом и Москвой.

Российское командование и пророссийские сепаратисты в Донецке заявляют, что удар по колонии был нанесён украинской армией с применением американской системы залпового огня HIMARS.

Украинская сторона, напротив, считает, что колония в Еленовке стала жертвой атаки со стороны России и поддерживаемых ею войск «ДНР».

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что пленные находились под правовой защитой России в рамках международного гуманитарного права. Он пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.

Преднамеренные атаки по гражданским объектам и убийство военнопленных расцениваются международным правом как военные преступления. (svoboda.org)