Польский государственный оборонный концерн PZG совместно с Украиной создаст производство вооружений на территории Польши. Об этом 29 июля заявил вице-президент компании Ян Грабовский.

«Нашего производственного присутствия на Украине не будет, но совместное производство продукции двойного назначения или исключительно оборонного назначения будет осуществляться на территории Республики Польша. Польша — безопасная страна, член НАТО и ЕС», — приводит слова Грабовского ресурс Portal Obronny.

Вице-президент PZG добавил, что концерн поставляет Украине военную технику с начала конфликта с Россией и планирует развивать совместные проекты в области беспилотных систем.

«Мы хотим сотрудничать с Украиной, особенно в области надводных транспортных средств, защищающих критически важную инфраструктуру», — резюмировал Грабовский.