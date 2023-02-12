Предложенный западными странами проект резолюции ГА ООН о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине» обсуждается в Генассамблее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ООН.

В публикации отмечается, что текст резолюции перекликается с «мирным планом», который предлагал президент Украины Владимир Зеленский. Этот план предполагает передачу Киеву территорий, включая Крым. российская сторона неоднократно заявляла, что не считает данную позицию реалистичной.

Голосование по документу должно состояться на чрезвычайной специальной сессии ГА, которая возобновит свою работу 22 февраля. Источники агентства отмечают, что авторы документа хотят добиться максимальной поддержки резолюции членами Генассамблеи.

Согласно проекту резолюции, одна из версий которого есть в распоряжении агентства, «Генеральная Ассамблея подчеркивает необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН».