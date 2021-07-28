Около 18 млн афганцев в настоящее время сталкиваются с острым гуманитарным кризисом. Об этом заявила в среду глава Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Дебора Лайонс, выступая в президентском дворце в Кабуле на встрече с афганскими властями, передает ТАСС.

«Я говорю в первую очередь не о недавнем продвижении [движения] «Талибан», — отмечается в выступлении Лайонс, опубликованном на сайте МООНСА. — Это тоже беспокоит нас, но больше всего нас беспокоит, что 18 млн афганцев ныне столкнулись с острым гуманитарным кризисом. Это вдвое больше, чем год назад, это половина населения страны. Эти люди теперь переживают четвертую волну пандемии коронавируса, живут в условиях долгой засухи и обострившегося военного противоборства. В нашем недавнем полугодовом докладе о защите мирного населения мы отметили, что за этот период погибло больше афганцев, чем когда-либо, и вдвое больше прошлогоднего показателя. В основном вина лежит на движении «Талибан».

«Особую озабоченность, — указала Лайонс, — вызывает утрата правительством контроля над пограничными пунктами. Пограничные пункты, ныне находящиеся под контролем движения «Талибан», в прошлом году дали правительству значительный доход, примерно треть всех поступлений в бюджет».

«Международные доноры готовы оказывать гуманитарную помощь Афганистану, но для этого необходимо немедленно установить прочный мир и предоставить гуманитарным организациям доступ во все районы страны», — подчеркнула Лайонс.

Столкновения между правительственными силами и талибами стали более частыми после заявления президента США Джо Байдена, который 14 апреля объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По состоянию на 13 июля США более чем на 95% завершили вывод своих войск. Афганские официальные лица неоднократно сообщали, что «Талибан» наращивает темпы наступления.