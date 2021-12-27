Омикрон-вариант коронавируса нового типа заразил более 60% участников закрытой научной конференции даже несмотря на то, что те ранее трехкратно привились от SARS-CoV-2. К такому выводу пришли ученые с Фарерских островов. Описание своего исследования они опубликовали на medRxiv.

«Наши наблюдения показывают, что омикрон-штамм может распространяться очень быстро даже среди тех, кто получил три дозы прививки. Кроме того, мы выяснили, что инкубационный период у этой разновидности вируса стал заметно короче. Это может объяснять, почему он распространяется так быстро», — пишут исследователи.

В начале декабря несколько участников небольшой закрытой научной конференции, которая происходила в столице Фарер, Торсхавне, почувствовали недомогание и обратились к врачам. После этого все участники конференции сдали ПЦР-тесты на коронавирус нового типа. В результате SARS-CoV-2 обнаружили у 21 из 33 ученых. Генетический анализ образцов показал, что «виновником» заражения был омикрон-вариант.

Проводившиеся исследование медики под руководством Марнара Кристиансена из Университета Фарерских островов выяснили, что все – и здоровые, и заразившиеся участники конференции были привиты вакциной компании Pfizer. Более того: почти все они недавно получили третью дозу прививки, но это не защитило ученых от заражения.