Новый штамм коронавируса «омикрон» стал преобладающим вариантом COVID-19 в Норвегии, говорится в пресс-релизе норвежского института общественного здравоохранения (FHI).
Ранее норвежский телеканал NRK сообщал, что «омикрон» стал доминирующим вариантом вируса в столице Норвегии Осло, а также области Викен на юге страны, где находится город.
«Вариант «омикрон» в настоящее время доминирует в Норвегии, на 52-й неделе (с 27 декабря по 2 января) на него приходилось 65,4% всех случаев заражений», — говорится в пресс-релизе.
По данным FHI, на прошлой неделе в стране было выявлено 6 143 подтвержденных случая заражения новым штаммом.