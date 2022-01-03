Новый штамм коронавируса «омикрон» стал преобладающим вариантом COVID-19 в Норвегии, говорится в пресс-релизе норвежского института общественного здравоохранения (FHI).

«Вариант «омикрон» в настоящее время доминирует в Норвегии, на 52-й неделе (с 27 декабря по 2 января) на него приходилось 65,4% всех случаев заражений», — говорится в пресс-релизе.