Первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» зафиксирован в Брунее.

Как передает ТАСС, об этом сообщила местная газета Borneo Bulletin со ссылкой на брунейский Минздрав.

По данным издания, диагноз был поставлен пациенту, который 17 декабря прибыл в страну из Великобритании. Отмечается, что в настоящее время его состояние не вызывает у медиков опасений.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. Кроме того, штамм «омикрон» потенциально может распространяться быстрее других. Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки.