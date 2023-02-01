Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева направила письмо омбудсмену по вопросам равенства Швеции Ларсу Аррениусу в связи с сожжением Священного Корана перед посольством Турции в Стокгольме.

Как сообщили в Аппарате Омбудсмена, С.Алиева выразила обеспокоенность распространением исламофобии в европейских странах.

Омбудсмен Азербайджана выразила надежду на то, что омбудсмен по вопросам равенства Швеции предпримет необходимые шаги для предотвращения повторения подобного в будущем и привлечения к правосудию лиц, совершивших действия, порождающие религиозную рознь.