Олимпийские игры не планируют проводить без зрителей

Министры иностранных дел Южной Кореи, Китая и Японии выразили свою поддержку в проведении Олимпиады со зрителями, — сообщает Reuters.

Чиновники провели видеоконференцию 20 марта, чтобы обсудить взаимодействия на фоне пандемии коронавируса и растущего числа заболевших по всему миру.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 9 тысяч человек, 85 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 240 тыс.(Газета.Ru)