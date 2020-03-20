Олимпийские игры не планируют проводить без зрителей

Министры иностранных дел Южной Кореи, Китая и Японии выразили свою поддержку в проведении Олимпиады со зрителями, — сообщает Reuters.

Чиновники провели видеоконференцию 20 марта, чтобы обсудить взаимодействия на фоне пандемии коронавируса и растущего числа заболевших по всему миру.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 9 тысяч человек, 85 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 240 тыс.(Газета.Ru)

| 2020-03-20T11:35:52+00:00 20 марта 2020, 12:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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