Олимпиаду в Токио могут отменить окончательно

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за распространения коронавируса, будут полностью отменены, если пандемия будет представлять угрозу и в следующем году, сообщил в интервью газете Nikkan Sports президент оргкомитета «Токио-2020» Йоширо Мори, сообщает Агентство Анадолу.

На вопрос о возможном переносе Олимпиады в Токио на 2022 год Мори ответил: «Нет, в таком случае они будут отменены».

Он отметил, что Олимпийские игры до этого отменялись только во время войн, и сравнил пандемию коронавируса с «борьбой с невидимым врагом».

Если же вирус удастся сдержать к лету следующего года, то игры будут проведены, добавил Мори.

Олимпиада в Токио была запланирована на 24 июля – 9 августа 2020 г., однако из-за эпидемии была перенесена на 23 июля – 8 августа 2021 года.