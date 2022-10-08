После взрыва на Крымском мосту из граничащей с полуостровом Херсонской области решили «эвакуировать» гражданских: детей, женщин и стариков. По словам замглавы оккупационной администрации региона Кирилла Стремоусова, их «на несколько недель» отправят «в здравницы» Крыма, Ростовской области и Краснодарского и Ставропольского края. Он объяснил это решение «участившимися обстрелами и терактами».

Ранее с таким предложением выступил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, каждый из российских регионов способен принять до 10 тысяч человек из Херсонской и Запорожской областей. «Глава Крыма, губернаторы из Ставропольского и Краснодарского края готовы принять детей, чтобы они могли отдохнуть. И самое главное, пока у нас неспокойно, лучше пусть, кто хочет, будет там. Та же самая возможность предоставляется и для взрослых», — сказал он.

В школах и колледжах Херсонской области объявили каникулы с 6 по 21 октября.

Вечером 7 октября советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ уже вплотную подошли к Херсону. «От позиций ВСУ в Посад-Покровском до Херсона около 30 км, но наши уже дальше, за Посад-Покровским. С этой позиции уже видно дома в Херсоне. Это очень хорошо, потому что все виды артиллерии начнут работать», — сказал он. (moscowtimes.ru)