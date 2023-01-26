Американская транснациональная холдинговая компания Meta сообщила, что снимет ограничения с аккаунтов бизнесмена, экс-президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом пишет Axios.

Аккаунты миллиардера были заблокированы в течение двух лет.

По словам Ника Клегга, президента компании по глобальным связям, Meta восстановит учетные записи бывшего президента Трампа в Facebook и Instagram «в ближайшие недели» после двухлетней приостановки .

Ранее Трампу разблокировали аккаунт в Twitter. Но он заявил, что не заинтересован в возращении на эту платформу.

Верифицированный аккаунт @realDonaldTrump заморозили 8 января 2021 года — через два дня после того, как сторонники бывшего президента а штурмовали Капитолий, пытаясь сорвать утверждение конгрессом США победы на президентских выборах представителя Демократической партии Джо Байдена. (gazeta.ru)