Правительственная делегация из Шанхая в субботу прибыла с визитом на Тайвань для участия в фестивале фонарей и укрепления контактов с администрацией города Тайбэй.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Это первый за последние три года официальный визит представителей материкового Китая на Тайвань. Шанхайскую делегацию в составе шести человек возглавил заместитель начальника городской канцелярии по делам Тайваня Ли Сяодун.

Как уточнили власти Тайбэя, делегация Шанхая будет находиться на острове до 20 февраля.