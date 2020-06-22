Один из погибших при нападении в Рединге является гражданином США

Как сообщает издание, в результате нападения погиб 39-летний уроженец Филадельфии (штат Пенсильвания) Джо Ричи-Беннетт. Как заявил отец погибшего Роберт, его сын переехал в Англию около 15 лет назад. Сначала он работал в юридической фирме в Лондоне, а затем устроился на работу в нидерландскую фармацевтическую компанию, штаб-квартира которой находится в Рединге.