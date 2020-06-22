Один из погибших при нападении в Рединге является гражданином США

Один из погибших в результате в нападении в английском городе Рединг является гражданином США, сообщает газета Philadelphia Inquirer.
Вечером в субботу в городском парке Рединга 25-летний мужчина ливийского происхождения напал с ножом на нескольких человек, в результате чего трое были ранены и трое погибли. Нападавший был задержан тем же вечером. Полиция в воскресенье утром заявила, что инцидент связан с терроризмом и назвала имя нападавшего — Хаири Саадалла.
Как сообщает издание, в результате нападения погиб 39-летний уроженец Филадельфии (штат Пенсильвания) Джо Ричи-Беннетт. Как заявил отец погибшего Роберт, его сын переехал в Англию около 15 лет назад. Сначала он работал в юридической фирме в Лондоне, а затем устроился на работу в нидерландскую фармацевтическую компанию, штаб-квартира которой находится в Рединге.
«Он был отличным парнем… Он не заслужил такой смерти», — заявил брат погибшего. Как отмечает издание, Джо Ричи-Беннетт вырос в семье полицейских.(РИА Новости)