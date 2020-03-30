Объявлены даты проведения Олимпиады в Токио

Глава оргкомитета летней Олимпиады в Токио Есиро Мори заявил, что Игры в японской столице пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, передает ТАСС.

Функционер отметил, что соответствующее решение было принято после телефонного разговора с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

«При определении новых дат мы исходили из ряда моментов, касающихся подготовки спортсменов, удобства волонтеров и зрителей», — сказал Мори.

Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.

Олимпийские игры 2020 года были перенесены из-за угрозы распространения коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 35 тыс. человек, 156 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 738 тыс.

| 2020-03-30T17:54:38+00:00 30 марта 2020, 18:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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