Объявлены даты проведения Олимпиады в Токио

Глава оргкомитета летней Олимпиады в Токио Есиро Мори заявил, что Игры в японской столице пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, передает ТАСС.

Функционер отметил, что соответствующее решение было принято после телефонного разговора с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

«При определении новых дат мы исходили из ряда моментов, касающихся подготовки спортсменов, удобства волонтеров и зрителей», — сказал Мори.

Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.

Олимпийские игры 2020 года были перенесены из-за угрозы распространения коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 35 тыс. человек, 156 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 738 тыс.