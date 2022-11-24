Журналист Андрей Караулов, который сегодня был объявлен в федеральный розыск, сообщил «Газете.Ru», что до сих пор находится в Дубае.

«У МВД спросите, чего они дурака валяют. Они прекрасно знают, где я нахожусь. У них все медицинские документы на столе лежат. Спросите, чего они добиваются. Я жду операции так же. Мне вот сказали похудеть на 10 килограммов, я уже на 5 похудел», — сказал он.

Караулов добавил, что узнал об объявлении в розыск от своей супруги.

«Мне жена сказала сегодня. Но не дознаватель, обратите внимание. Я вас прошу, зайдите на «КарауловLIFE», почитайте все, и если нужно, найдите там клевету. Если найдете клевету — я вам проставлю бутылку коньяка. Дело не в текстах. Еще раз: есть все медицинские адреса, по которым я сегодня нахожусь. Чего меня искать-то?» — заключил журналист.

3 ноября Караулов сообщил, что в его доме прошел обыск по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова о клевете. Позднее ведущий рассказал, что проходит по делу о клевете в статусе свидетеля. Он отметил, что находится за границей на лечении.