Объявленный персоной нон грата российский дипломат покинул Болгарию

Второй из двух российских дипломатов, объявленных ранее персонами нон грата в Болгарии из-за обвинений в шпионаже, покинул страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Софии.

Отмечается, что у россиянина была диагностирована коронавирусная инфекция. После выздоровления дипломат смог покинуть Болгарию, отъезд состоялся 1 апреля.

Генпрокуратура Болгарии ранее начала расследование в отношении группы лиц, которые подозреваются в шпионаже в пользу России. В ходе расследования было установлено, что два россиянина якобы осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность. При этом стало известно, что подозреваемые пользуются дипломатическим иммунитетом в соответствии с Венской конвенцией.