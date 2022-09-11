Подразделения береговой охраны Греции открыли огонь по судну «Anatolian», передает «Анадолу«.

Корабль бросил якорь в районе пролива Темная гавань.

2 подразделения береговой охраны Греции открыли огонь по судну «Anatolian» под флагом Коморских островов, и по уведомлению службы управления движением судов Чанаккале в регион были отправлены 2 катера береговой охраны Турции.

После прибытия турецких катеров подразделения греческой береговой охраны быстро покинули этот район.

Установлено, что на судне с 18 членами экипажа (6 египтян, 4 сомалийца, 5 азербайджанца и 3 гражданина Турции) пострадавших в результате обстрела нет.