Поклонники певицы Шер вычислили, сколько стоит ее обручальное кольцо. Об этом сообщает Page Six.

Американский ювелир Майк Фрид вычислил стоимость изделия и обнародовал стоимость. Изделие состоит из бриллианта грушевидной формы весом около шести карат и дорожки из маленьких бриллиантов. Стоимость составляет как минимум 250 тысяч долларов.

«Кольцо Шер явно требовало щепетильной работы мастера из-за необычного дизайна ремешка и огранки главного камня», — сообщил ювелир.

76-летняя Шер подтвердила слухи о романе с 36-летним артистом и музыкальным продюсером в ноябре после того, как пара была замечена держащейся за руки во время вечеринки в Лос-Анджелесе. Знаменитости впервые встретились на Неделе моды в Париже в сентябре. (Газета.Ру)